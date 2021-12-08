После предполагаемого романа с Альбертом из Монако, на этот раз Шэрон Стоун снова вышла на контакт с Брэдом Питтом, с которым познакомилась много лет назад.

У них завязались отношения, которые они разорвали давным-давно. Но, которые актеры хотят опять возобновить, пишет сайт zycie.news.

Между 63-летней Шэрон Стоун и 57-летним Брэдом Питтом эмоции могли просыпаться в ускоренном темпе. Поскольку, согласно сообщениям СМИ, Брэд «всегда занимал особое место в сердце для Шэрон с тех пор, как они начали эту сумасшедшую гонку вместе».

Пара знает друг друга около тридцати лет, и теперь их отношения возродились в новых, освеженных условиях. Несколько дней назад они встретились и вместе пообедали в Лос-Анджелесе, чтобы наверстать упущенное.

Брэд Питт и Шэрон Стоун стараются сохранить свою дружбу, но говорят, что из-за брака актера с Анджелиной Джоли дружбу Брэда с Шэрон пришлось отложить.

Оказывается, Анджелина Джоли всегда ревновала Шэрон Стоун и видела в ней угрозу своим отношениям с Брэдом.

По словам анонимного источника, Брэд Питт и Шэрон Стоун возобновили отношения, поэтому бывшая жена актера вынуждена смириться с этим. Они регулярно встречались с друзьями, в том числе с Майклом Бальзари, также известным как «Фли», Брэдли Купером и Леонардо Ди Каприо.

Будем надеяться, что Анджелина не будет стоять на пути своего бывшего мужа, и что давняя дружба Брэда с Шэрон может превратиться в то, чего никогда не было раньше.



