Популярная певица и новая судья проекта "Голос країни" Надя Дорофеева неожиданно решилась на новую татуировку и показала, где хочет её сделать.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певица дала интервью в программе "Зірковий шлях". На кадрах Надя Дорофеева откровенно рассказала о том, где хочет сделать новую татуировку и с каким смыслом. Как известно, недавно певица начала сольную карьеру с большим успехом. И в честь этого она решилась на новую татуировку на теле, а именно на ноге.

"Я хочу новую татуировку на ноге. Хочу что-то такое типа "больше" - "more" или еще. Я не знаю, как-то я думаю про эту татуировку. Вот здесь хочу", — призналась Надя Дорофеева.

Ранее сообщалось, Дорофеева в обтягивающем розовом костюме покрасовалась вместе с Кошевым на "Квартал 95": фото

Также, Дорофеева в розовом латексе похвасталась умением соблазнять на сцене: "Наша маленькая бомба"

Politeka рассказывала, Дорофеева устроила танцы перед камерой, но привлекла внимание совсем другим: "Хочу себе такую"



