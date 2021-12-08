Экономист Александр Гончаров рассказал о перспективах Украины в плане добычи недр, а также заявил, что ни одна украинская государственная корпорация не является прибыльной.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Недра очень привлекательны сегодня в Украине, потому что из 120 природных ресурсов, которые вообще используются в промышленности, 117 есть в Украине. Сегодня большое внимание именно к нашим недрам», - сказал Александр Гончаров.

По словам экономиста, Украина является достаточно перспективной по количество полезных ископаемых, которые можно добывать на нашей территории. По мнению эксперта, к сожалению, внимание к нашим недрам следует извне, а не со стороны власти.

«С одной стороны, премьер-министр заявляет, что у нас чуть-ли не 190 млрд будет размер ВВП, а с другой стороны – я смотрю и думаю, ну какой-то фокусник у нас этот Шмыгаль. Ну как можно этому радоваться, если у тебя ни одна государственная корпорация не является прибыльной», - подчеркнул Александр Гончаров.

По мнению эксперта, наша страна является перспективной, но власти не занимаются её развитием. По его словам, наша власть радуется по поводу незначительных улучшений, но серьезные проблемы, например, как миллиардная убыточность государственных корпораций, не исправляют.

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