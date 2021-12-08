Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что все наше пространство состоит из цифр.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube с Ноной Мусалян.

«Цифры – это энергоинформационная структура, которая есть в нашем пространстве. Мы берем информацию из поля нашей планеты. Чтобы расшифровать информацию из духовного мира, нумерологу необходимо ощущать метафизику чисел. Существует много систем счисления, но самая распространенная – десятеричная», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что десятеричная система представлена в виде спектра чисел от 0 до 9. В карте рождения человека, подчеркнула она, тоже можно отследить циклы жизни по девять лет. Это те циклы, считает она, когда человек завершает что-то в прошлом и начинает новый этап или программу. А 10 уже символизирует полный сектор, сообщила она, полноту, целостность, состоящих из единицы и ноля.

«Каждое число имеет свою энергетическую вибрацию. Это частота, которая проявляется во всех сферах жизни человека. Цифра 0 – это абсолют, обнуление, скачек сознания, переход и жизнь с чистого листа. Ноль определяет направление энергии из абсолюта, и в ноле есть все числа. Цифра 1 первая выходит из ноля, она проявилась именно из ноля. Это мужская энергия, векторность, лидерство, воля, сила и вера в самого себя», - резюмировала Нонна Мусалян.

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