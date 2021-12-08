Экстрасенс Розалия Романова объяснила, какой силой обладает Луна и какое влияние она имеет на людей.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Как объясняет Розалия Романова, Луна постоянно крутится вокруг Земли и влияет на людей, создавая невидимую оболочку этого воздействия. «Мы можем увидеть это влияние в отливах и приливах. Особенно люди, которые бывали или живут на море, вы видели, что это очень колоссальное, мощное событие», - рассказывает она. То есть, констатирует экстрасенс, луна оказывает влияние на воду, а более 80% тела человека – тоже вода, следовательно, Луна влияет и на него.

По ее словам, когда Луны на небе не видно, заканчивается один лунный месяц и начинается первый лунный день. Розалия Романова добавляет, что маленький серп Луны на небе появляется уже на третий лунный день, после чего он еще две недели растет до полнолуния.

Дальше экстрасенс рассказывает о вторых лунных сутках: «Это когда Луны еще не видно, но она все равно на нас влияет и неважно, видим мы ее или нет. Во второй лунный день у нас повышается интуиция и это такое время, когда мы можем понять, что для нас полезное, а что нет».

К тому же, говорит она, каждый лунный день имеет свой символ. В частности, для седьмого лунного дня – это петушок и каждое слово в этот день обладает особой силой.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что личный год есть у каждого человека и он влияет на каждого.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала о влиянии цифры четыре на человека.