Дочь-подросток Оли Поляковой, Маша, наступает звездной маме на пятки. Юная красавица уже и группу свю создала "ШВЫ".

Стиль у группы весьма специфический, не рассчитан на массового слушателя, но восхищает то, что сама Оля Полякова ничего не слышала о группе, пока дочь не позвала маму на дебютный концерт, пишет Hyser. И с тех пор стало понятно, что девушка хочет себя позиционировать отдельно от матери, как отдельная творческая единица.

Но изредка даже у такой сильной молодой певицы возникают противоречия с собственным эго. Так недавно, Мария Полякова опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instargam, в который раз подчеркнув невероятное сходство со звездной матерью. Лишь только цвет волос дает понять, кто есть кто – рыжая Мария и блондинка Оля; осталось младшей Алисе подрасти и выкрасить волосы в темный свет, чтобы женщины из семьи Поляковых создали свою «ВИА Гру».

Поклонники оценили по 10 бальной шкале сходство Марии и Оли Поляковой.