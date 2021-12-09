Политолог Руслан Бортник рассказал о внутреннеполитической ситуации в США, которая влияет на решения ДжоБайдена касательно отношений с Россией.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Мы видели, насколько тяжело и системно Байден переживает атаки Раша-гейта. По большому счету, внутри американской политики сегодня две партии, но это не республиканцы и демократы, это партия конструктивных отношений и партия войны», - заявил Руслан Бортник.

По его словам, последние каждую попытку диалога и каждую попытку нормализовать отношения с РФ поддавали жесточайшей обструкции, особенно та часть республиканцев, которая теперь возвращает демократам попытки в свое время отправить по процедуре импичмента в отставку Трампа. Политолог отметил, что демократы в свое время постоянно травили Трампа Россией, а сегодня уже республиканцы и партия войны травят ею Байдена и возвращают «долги».

Руслан Бортник добавил, что нужно понимать, что даже если стороны о чем-то будут договариваться, они вряд ли будут это фиксировать формально. Он объяснил, что иначе сразу же вызреет политический кризис внутри США, где через год будут проводиться выборы в Конгресс, поэтому Байдену это просто не нужно.

«Более того, в таких условиях стратегические договоренности невозможны, потому что их нет как гарантировать. Россия настаивает на международных гарантиях, на каком-то документе, договорах, каком-то формате публичном, но США не может на это пойти», - отметил эксперт.

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