Блогерка Даша Квиткова, которая победила в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, показала, что случилось с ее спиной, поделившись в сторис Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является популярной отечественной блогеркой. Звезда стала известна, придя на шоу "Холостячка", на котором победила и завоевала сердце Никиты Добрынина. Сейчас пара вместе и уже сыграли свадьбу. Даша после этого родила сына, которому сейчас несколько месяцев. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
Звезда сделала селфи возле зеркала, показав спину. Как оказалось, у нее были пятна на коже.
"Спинка в банках, а на теле корректирующее белье", - написала Даша.
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На следующем сторис Квиткова показалась вместе с сыном. Звезда держала его на руках. Малышу надели красную шапочку Деда Мороза.
"Доброе утро", - написала Даша под новым сторис в Инстаграм.
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