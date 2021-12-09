Глава движения #SAVE ФОП Сергей Доротич заявил, что если власть не услышит требования движение #SAVE ФОП, то они вынуждены будут перейти в политическую плоскость.

Об этом он рассказал в своем новом блоге на YouTube.

«Мы требуем то, что нам положено по праву, и будем требовать. Мы меняем тактику и уйдем с Майдана Независимости в политические договоренности с политическими партиями. Мы будем видоизменять наш протест, ставя акценты уже на изменении политического режима. К сожалению, шансы принять законопроекты №5866-1 или №5866 мизерны, потому что осталась одна сессионная неделя. Но мы еще верим в чудо, поэтому, пока вы не придете к нам на Майдан и не увидите плакатов «власть прочь», которые к нам регулярно приносят, мы категорически их не вывешиваем», - рассказал Сергей Доротич.

Сергей Доротич заявил, что с первого января, если политические партии выразят желание удерживать дальше палатку, потому что это финансовые и человеческие ресурсы, такие плакаты могут появиться. Но на наших акциях, заявил Сергей Доротич, они будут появляться однозначно, потому что это наше право, оценка и красная карточка существующему политическому режиму. Поэтому все народные депутаты считают, что предприниматели сами не понимают, чего они хотят, потому что им нужно объединиться, сообщил он, пусть посмотрят сами на себя.

«Почему вы между собой грызетесь, или вы считаете, что вы боги и имеете право между собой что-то делить и имеете право не найти общий язык, а простые украинцы предприниматели должны быть единодушны. Нет, мы не единодушны, поэтому политики, видя слабость некоторых коллег, предлагают им какие-то дивиденды или должности. Предлагают мандаты, кого-то подкупают, потому что люди слабы, не все стойки. Среди самых стойких остались в движении #SAVE ФОП, потому что, несмотря на заявления, что кто-то кого-то слил, мы стоим на Майдане с 15 декабря 2020 года. А все те, которые рассказывают, они сидят по теплым кабинетам или по домам на диванах», - резюмировал Сергей Доротич.

Как сообщала Politeka, Сергей Доротич заявил об игнорировании требований ФОПов, что нет другого варианта, они перейдут тогда в политическую плоскость.

Также Politeka сообщала, что Александра Решмедилова отметила, что чем обернётся массовый протест – вопрос очень дискуссионный.