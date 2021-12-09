Астролог и эзотерик Анна Вергелес рассказала, как можно развить связь с ребенком через натальную карту.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«В профессиональной астрологии очень важно видеть карту рождения человека. И астрологи говорят о том, что плюс-минус из-за разницы рождения в четыре минуты во времени уже меняется судьба. Если в вашу семью пришел ребенок Лев, Стрелец или Овен, мы понимаем, что в карте такого ребенка есть огонь, огненная стихия. Дети огненной природы очень хорошо знают, чего они хотят и хорошо умеют этого добиваться», - рассказала Анна Вергелес.

Астролог сказала, что детям, представителям огненных знаков, можно сто раз сказать не делай этого, но они все равно пойдут и сделают. И не потому, что вас не уважают или не любят, сообщила она, а потому, что эти дети должны сами пройти свой жизненный опыт. Они должны получить свое впечатление, выразить свое собственное мнение, подчеркнула она, и пройти свои уроки.

«Огненные дети – это лидеры по натуре, и у таких детей может быть гиперактивность. Они могут быть иногда даже немного агрессивными. Но если у них будет в жизни достаточно много спорта, социальной жизни и пространство, где они могут выразить свои лидерские качества, то они будут значительно спокойнее. То, что касается огненных знаков – это дети, которым нужна похвала и внимание. Дети огня могут требовать внимания, даже негативного», - резюмировала Анна Вергелес.

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