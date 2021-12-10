Главных актеров постановки пригласили в шоу-рум «Гриффиндор».

Стриминговый сервис HBO «Макс» радует поклонников Гарри Поттера своим грядущим выпуском, в котором актеры волшебного сериала встретятся в канун Нового года, пишет издание zycie.news.

9 декабря канал HBO Max опубликовал в Твиттере первую фотографию со съемок проекта, на котором взрослые Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рональд Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) сидят в гриффиндорском холле и обсуждают что- то.

«Как будто никогда не уходили», - подписал фото создатель спецвыпуска. Напоминают, что этот выпуск создан специально к 20-летию премьеры первого фильма о юных волшебниках.

Специальный выпуск будет называться «Возвращение в Хогвартс» и будет нести в себе дух вечера возвращения домой. Однако, как и в случае с «Друзьями», это будет разговор актеров, а не художественный фильм.

Ранее было объявлено, что в юбилейном эпизоде ​​помимо главных трех появятся Хелена Бонэм Картер, Ральф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Эванна Линч и другие актеры.

Премьера проекта на HBO Max намечена на 1 января 2022 года.