Звезду студии "Квартал 95" Елену Кравец случайно перепутали с российской певицей и женой Леонида Агутина Анжеликой Варум. Все дело в модной стрижке "пикси", которую носят обе артистки.

Об этом сообщает Hyser.

Известный украинский исполнитель Потап не так давно выпустил новогодний трек под названием "Завтра". Под веселую музыку он запустил челлендж, в котором танцует незамысловатые движения с представителями современного шоу-бизнеса.

В новом коротком видеоролике Алексей Потапенко станцевал с суперблондинкой украинской эстрады Олей Поляковой и участницей "Квартал 95" Еленой Кравец.

Однако многие подписчики не узнали Кравец. Все дело в том, что она подстриглась и от ее каре не осталось и следа. Теперь ее стрижка похожа на стрижку Анжелики Варум, с которой и спутали юмористку.

"Ооооооооого Кравець дуже схожа зараз на Варум😂😮👏", "Ой!!! А я уже подумала, что с Вами в компании Анжелика Варум😂😂😂🔥🔥🔥👏👏👏😍😍", "Я подумала, что это Варум, а не Кравец", "95 квартал виглядає на 65)))🔥", "Я сперва решила, что это Анжелика Варум 😜", "от это с головой😂😂😂 ну блин", - пишут подписчики.

Отметим, что 52-летняя Анжелика Варум всегда поражала разнообразием причесок и цветов волос, однако в последнее время она остановилась на стрижке, а натуральные оттенки блонда – стали визитной карточкой певицы. Хотя на заре своей карьеры она была шатенкой с коротким каре на ножке. Позже ее утонченный овал лица украшала градуированная стрижка.

Когда певица вышла замуж за Леонида Агутина, она не только выпустила новый альбом, но и стала блондинкой. Успех и звание "самой лучшей стрижки Анжелики Варум" заслужила прическа "Пикси", которую она выбрала после смены нескольких имиджей.