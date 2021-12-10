О том, что в ближайшее время будет происходить с погодой на территории Украины на выходных, рассказали синоптики. Они подтверждают, что погода будет налаживаться, но в некоторых регионах страны возможны небольшие осадки.
Об этом, как пишет uafinance, сообщает Укргидрометцентр.
Последние дни на территории Украины свирепствует знойная непогода, которая нарушает все планы. За окном украинцы наблюдают дожди и ветра, туманы и снег, а на термометрах по ночам, в особенности, можно увидеть достаточно низкую температуру воздуха.
Но выходные, 11 и 12 декабря, станут для украинцев достаточно неплохими по погоде. Синоптики сообщили о том, что ситуация за окном начнет становиться лучше. По словам метеорологов, практически по всей территории страны не будет осадков.
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Небольшие осадки в виде дождя возможны только в северной части страны, а также в Винницкой и Черкасской областях Украины. Что касается температурных показателей, то выходные станут для украинских граждан достаточно теплыми.
В субботу, 11 декабря, в западных регионах ожидается до 3 градусов тепла, а в южных областях температура воздуха составит от 11 до 15 градусов выше нуля. В целом, по всей территории Украины будет облачно. В воскресенье, 12 декабря, будет пасмурно, температура воздуха будет примерно такой же.