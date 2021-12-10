Украинский исполнитель шансона Гарик Кричевский рассказал о свои детях. От отца они унаследовали любовь к музыке и медицине, избрав ее своей профессией.

Об этом он рассказал в программе Karabas.Live с Вячеславом Матюхиным.

«Какие-то традиции в семье соблюдаются, как в анекдоте: «Папа, трудно быть артистом?» - «Что там трудного? Наливай и пей!». Зритель должен так думать. На самом деле это очень тяжелая работа, я никому не желаю. Своим детям тоже не желал, слава Богу, они не пошли в шоу-бизнес. Это очень тяжелая штука, но визуально она должна выглядеть как праздник», - говорит он о своей сольной карьере.

Гарик Кричевский по специальности врач, и у него в семье есть целая медицинская династия.

«Я счастливый человек, потому что у меня хобби превратилось в профессию. Это круто, потому что ты занимаешься тем, что тебе очень нравится. Хотя мне и медицина нравилась. У меня и дети медики: дочка закончила мединститут, она стоматолог. А сын учится в мединституте на первом курсе. Я надеюсь, что он тоже добьется своего и станет медиком. Это был их выбор, никто не заставлял», - отвечает он.

Кроме того, дочь артиста пошла по его стопам.

«Дочка, кстати, поет, она занимается музыкой, иногда со мной выезжает в составе нашей группы на бэк-вокале подзаработать, как все студенты. Но о том, чтобы полностью перейти в шоу-бизнес, речь не идет. Ей очень нравится медицина и она не собирается делать какую-то сольную карьеру. Но она любит это дело, играет на нескольких музыкальных инструментах даже получше, чем я. Но она выбрала медицинский путь», - заключает певец.

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