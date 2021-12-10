Украинский исполнитель шансона Гарик Кричевский раскрыл свои творческие планы на Новый год и рассказал о концертах, которые проведет в декабре и марте в Киеве.

Об этом он рассказал в программе Karabas.Live с Вячеславом Матюхиным.

«В новогоднюю ночь планируется большой концерт. Это такой праздничный концерт, я его не могу назвать большим. Большой концерт у нас, если все будет в порядке, будет четвертого марта в концертном зале «Украина». Дай Бог, чтоб разрешали проводить концерты. А здесь будет праздничный концерт, это пьянка с музыкой», - говорит музыкант.

По его словам, программа этого концерта будет с сюрпризом.

«Там не только я буду, там будет еще и кавер-группа выступать – «Блэк энд вайт», великолепная, из Одессы, любимая моя группа. Будет ведущий, он же и фокусник, Жора Дергачев. Там диджей будет, великолепная еда для богатых и не очень богатых людей. Направление там дорогое к столу. Но мне кажется, что нормально, увидимся, обнимемся, все с прививками», - делится планами Гарик Кричевский.

Во время выездных концертов он снимает видео для своего блога, чтобы рассказать о своих путешествиях почитателям.

«Это путешествие артиста в какой-либо город, и он его показывает, не будучи профессиональным ведущим тревел-шоу или кулинарного шоу. Я покажу вам город так, как я его вижу. Покажу те места, которые мне интересны, и с той точки зрения, которая интересна мне. У нас была задумка сделать несколько сезонов такой программы для телевидения. Ковид расставил свои точки. Пока у нас есть только две программы, их можно увидеть на моем Ютуб канале», - заключает артист.

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