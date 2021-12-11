Надежда Мейхер одна из самых запоминающихся певиц в украинском шоу-бизнесе. И дело даже не в превосходном таланте звезды, дело в потрясающих внешних данных и в пышных формах

Одна и самых красивых экс-участниц музыкального трио "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которой нравится привлекать внимание модніми образами, заинтриговала сменой стиля.

Одна из последних фотосессий певицы заставила всех своих поклонников покраснеть от неприлично откровенных снимков, которые звезда опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram, пишет hyser.

Для эффектных фото Надежда Мейхер надела шикарный деловой двухцветный костюм – юбку-карандаш с разрезом до бедра, и оверсайд пиджак. А вот под жакетом всех ждал «сюрприз» - бюстгальтер с портупеей. Впечатление от таких снимков просто непередаваемое.

Поклонники Надежды Мейхер остались довольны шикарными кадрами, и усыпали певицу комплиментами в комментариях к публикации.