Астролог Влад Росс рассказал, как будет развиваться экономика Украины в ближайшие годы и что будет с инфляцией.
Об этом он сказал в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале"Знай.ua".
“Украина с 2021 года, кто бы не находился у власти, Зеленский, не Зеленский, Порошенко, не Порошенко… Все равно будет постепенный рост экономики минимум 3-4%. А в 2024 году я думаю, что он может и до 10% дойти. То есть, мы настолько будем опережать ближайшую страну, Россию, что Путин точно захочет напасть на нашу страну”, - сказал Влад Росс.
Он отметил, что в этом году по дороговизне Киев обошел Москву, в частности из-за стоимости недвижимости.
“Наблюдается общемировая тенденция по инфляции. Если даже в Америке инфляция 10-20% в долларовом эквиваленте, то и у нас она должна быть 20-30-40% на продукты. Это абсолютная закономерность. Из-за того, что лишние 3 трлн долларов напечатал ФРС США”, - добавил Влад Росс.
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Как сообщала Politeka, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.
Также Politeka сообщала, что нумеролог Нонна Мусалян отметила, что каждое число имеет свою энергетическую вибрацию.