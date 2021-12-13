Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, как будут обстоять любовные дела в 2022 году.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Там, где были любовные треугольники или те ситуации, где партнеры думали, что все прокатит, то в 2022 году уже не прокатит. Потому что здесь уже нужно идти вглубь себя и понимать, почему эта ситуация пришла. Либо люди будут выходить на новый уровень, или они будут расставаться и понимать, что у них все было иллюзией. Вам нужно понимать и решить – либо вы выстраиваете отношения по-новому, либо вы расходитесь и вас ждет что-то другое», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что год, в котором есть три двойки и ноль, в матрице пять двоек и общая вибрация шесть - это однозначно о зачатии. 2022 год будет очень плодородный, сообщила она, в 2022 году родовая система готова расширяться и принять нового человека. Для одиноких людей это год встречи с партнером для серьезных, качественных и партнерских отношений, подчеркнула она, но только для тех, кто уже готов.

«В 2022 году в бизнесе будет очень много интересных коллабораций и расширение штата сотрудников. Потому что двойка - это о креативе, новаторстве и ином видении. Для многих владельцев бизнеса это будет год, где они захотят внедрить что-то новое. При чем люди будут приходить в команду по воле судьбы и этот человек как новатор внесет какой-то свежий глоток воздуха. Поэтому очень важно, чтобы партнерство в 2022 году личное и рабочее выстраивалось так, чтобы всем было комфортно», - резюмировала Нонна Мусалян.

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