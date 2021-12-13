Свой комментарий он дал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».
«Разумков набирает обороты, и имеет все шансы стать президентом. Потенциальные возможности у него для этого есть, и рано или поздно они могут реализоваться. В гороскопе Разумкова Луна и Сатурн соединены в Скорпионе. Это означает, что он может взять в руки власть в самый критический для страны момент», - полагает гость программы.
Он также рассмотрел вопрос о том, могут ли в Украине ближайшего времени смениться политические элиты.
«2023 год станет годом полной перезагрузки элит в нашей стране. Это касается именно Украины, а не всего мира. А жизнь здесь начнёт налаживаться после смерти Путина, которой осталось ждать не так уж долго. По астрологическим данным, Путин имеет все шансы умереть в 2022 году. После этого война закончится, в нашу страну пойдут инвестиции, и экономика начнёт расти. Но даже если в 2022 году война будет продолжаться, пенсии всё равно увеличатся. Однако настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдёт в знак Тельца», - говорит Влад Росс.
Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал будущее Казахстана после окончательного ухода от власти Нурсултана Назарбаева.
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Также Politeka сообщала, что Росс назвал условие установления в России тотальной диктатуры.