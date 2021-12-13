Астролог Альбина Пономаренко объяснила, что настигнет людей во время зимнего Солнцестояния и в какое время следует начать собственную трансформацию.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

Как отмечает астролог, кроме зимнего, есть еще летнее Солнцестояние, осеннее и весеннее Равноденствие и все они являются точками синхронизации человека со Вселенной. «День зимнего Солнцестояния – это такая точка синхронизации нашего земного времени с космическим», – подчеркивает она.

К тому же, акцентирует Альбина Пономаренко, сейчас превалирует магия ночи и подсознания, что влияет на пространство. «То есть пространство становится таким концентрированным, тягучим, глубоким и сны становятся более яркими», – объясняет гостья программы. В то же время она добавляет, что в это время нужно готовиться к Новому Году, поскольку это космический Новый год. Во время зимнего Солнцестояния, рассказывает астролог, продолжительность дня увеличивается на секунды, а 24-25 декабря – на минуту, тогда идет празднование рождения нового Солнца и нового круга жизни.

По ее словам, каждому Новому Году должен предшествовать период очищения: пост, покаяние и тому подобное – для каждого свое. В частности, Альбина Пономаренко рассказывает о положительной аффирмации, которую нужно читать 21 раз каждое утро до Рождества в течение 21 дня. Попутно астролог советует в принципе не забывать об этой технике и еще 21 день проводить ее, чтобы закрепить привычку. «У наших предков славян было поверье, что с дня зимнего Солнцестояния богиня Лада и бог Сварог 12 дней и ночей сотворяют этот мир и на 13 день происходит явление этого мира», - объясняет гостя программы.

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