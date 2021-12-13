Экстрасенс и астролог Розалия Романова рассказала, что нас ожидает во второй половине декабря 2021 года и что вторая часть месяца пройдет под знаком дьявола.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube с Розалией Романовой.

«Когда мы заходили в 2020 год, был коридор затмений, такое бывает крайне редко. А в этом году нам повезло, коридор затмений уже прошел, и он отпустит нас в 2022 году. И как раз 19 числа на Святого Николая будет полнолуние, и это такой рубеж, когда мы можем спокойно выдохнуть. И если карта дьявола не настигнет вас до этого времени, то уже можно будет его не бояться», - рассказала Розалия Романова.

Экстрасенс сказала, что, несмотря на то, что карта дьявола все время будет рядом, у нас есть все шансы устоять. То есть, сообщила она, у нас есть возможность сохранить мир в стране и договориться. Если смотреть вглубь веков, там были шаманы, жрецы и они врачевали раны душевные и телесные, считает она, давали советы вождю, вызывали дождь, обучали других. И вот это именно тот корень, подчеркнула она, из которого сейчас выросли все профессии.

«Экстрасенс – это сверхчувствование и людей, которые чувствуют больше других очень много. Свечи – это самый простой инструмент, с помощью которого можно выжигать весь негатив. Зажигайте дома свечи, потому что открытий огонь выжигает весь негатив. Все способны почувствовать, как свечи выжигают из вас весь негатив, просто нужно чутко прислушаться душой», - резюмировала Розалия Романова.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что личный год есть у каждого человека и он влияет на каждого.

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