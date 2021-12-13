Астролог и астропсихолог Анна Вергелес рассказала, есть ли камень следующего года и какой камень за что отвечает.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Год Тигра не наступает первого января – это первое новолуние в знаке Водолея, которое произойдет в феврале. Есть камни, которые проводят очень хорошо поток любви и благосостояния. То есть если вы хотите решать вопросы денежные, то это одна группа камней, а вопросы любовные – это другая группа камней, и для защиты – тоже совсем другая группа. Все зависит от того, что мы для себя хотим получить», - рассказала Анна Вергелес.

Астролог сказала, что за любовь у нас отвечает чакра Анахата – это энергетический центр зеленого цвета. И соответственно, сообщила она, камни, которые проводят этот энергетический поток, как правило, зеленого или розового цвета. Поэтому если вы хотите в свою жизнь привлечь любовь, отношения или улучшить уже существующие отношения, подчеркнула она, можно выбирать именно такие камни.

«Камень хризопраз не дает стабильных отношений, но он позволяет получить удовольствие от жизни. То есть это романтика, флирт, свидания и веселые, жизнерадостные отношения, которые нас заряжают позитивом. И когда мы начинаем взаимодействовать с камнем, а его нужно носить на теле, то он может нам подарить эти чувства. А если речь идет о долгосрочных отношениях – это малахит. Потому что камень малахит дает стабильные и долгосрочные отношения», - резюмировала Анна Вергелес.

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