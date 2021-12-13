Нумеролог и неопсихолог Нонна Мусалян объяснила, как нужно рассчитывать график нашей жизни, и рассказала, из чего она вообще состоит.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

По словам нумеролога, воля и судьба – это два элемента, из которых и состоит наша жизнь. «Слово «судьба» можно расшифровать как суть бога и это то, что нам предначертано пройти здесь, в этой текущей жизни. Потому что у каждого человека есть программа, тот сценарий, который заложен с момента нашего прихода на землю», - объясняет она.

Как отмечает Нонна Мусалян, бывают периоды жизни, когда человек переживает внутренний конфликт – это душа не может договориться с личностью. Она объясняет, что такое линия судьбы: в этот период человека ведут и он получает помощь сверху, а также на него влияют внешние обстоятельства. В это время, подчеркивает нумеролог, нужно убрать все, что человеку дается из пространства.

Далее она подробнее рассказывает о воле: это характер человека, его намерения и желание проявлять свою личность. По словам Нонны Мусалян, линия воли дает нам абсолютное право выбора своего пути и в этом случае нет никакого влияния внешних факторов. Тем не менее, добавляет неопсихолог, это требует больших усилий, труда и инициативности.

Далее нумеролог объяснила, как рассчитывается график жизни: «Мы берем число, месяц рождения и умножаем на ваш год рождения. Для просчета линии воли, нам необходимо заменить ноль на единицу».

Как сообщала Politeka, Мусалян заявила, что в 2022 году родовая система готова расширяться и принять нового человека.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, что все наше пространство состоит из цифр.