Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube с Розалией Романовой.

«В моем раскладе есть карта, которая говорит, что помогает, а что мешает. Помогает туз жезлов – это карта, которая устремлена в будущее. И она прежде всего в этом раскладе говорит о новом. О том, что шансов досидеть до конца срока и удержаться на плаву у президента становится все меньше. Но карта лежит перевернутая, то есть эти перемени пока что не наступят, если не случиться что-то такое, что мы даже не можем себе представить», - рассказала Розалия Романова.

Астролог сказала, что нет одного единственного будущего, потому что мы все каждую секунду творим новое будущее. А именно своими мыслями, сообщила она, желаниями, страхами и опасениями. И вот этот коллективный разум, считает она, толкает нас куда-то в один из вариантов будущего. Пока мы в раскладе видим вариант будущего, подчеркнула она, что следующие три месяца президент устоит на месте.

«На позиции, что нам мешает, лежит карта жрица в прямом положении. Жрица всегда получает то, что она хочет. Этот расклад говорит о том, что все-таки президент это не просто некий человек, которого мы выбрали. Потому что за ним все-таки стоят другие люди. Вот эти люди, которые стоят за президентом, хотят чего-то того, что не идет нам на пользу», - резюмировала Розалия Романова.

Как сообщала Politeka, астролог Пономаренко заявила, что для Украины очень хорошо будет принять бюджет в декабре.

Также Politeka писала о том, что астролог романова заявила, личный год абсолютно у каждого человека, и он на каждого человека влияет.