Украинская прима-балерина, солистка балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Ольга Голица рассказала, как на артистах балета отразился локдаун.

Об этом она рассказала в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Сначала все расстроились, а потом обрадовались, потому что до пандемии был бешеный ритм работы. Очень много гастролей, очень много репертуарных спектаклей, перелетов. Казалось, так будет всегда. Ты очень уставший, есть какие-то травмы, не видишь семью, целыми днями репетируешь. И тут такая вынужденная пауза. Первое время это даже было немножечко в кайф. Я была дома с ребенком, мы общались. Затем стало не так весело», - говорит она.

По объективным причинам в Европе спектаклей стало меньше, но количество «звезд» осталось прежним. Однако это не вызвало внутренней конкуренции среди балерин, признается Ольга Голица.

«Я не почувствовала ни увеличения, ни уменьшения конкуренции. Я знаю, что моя обязанность – следить за собой. Я должна быть в хорошей физической форме, не набрать лишний вес, должна качественно работать – благо, есть интернет, Инстаграм. Я показываю свои работы там. Импресарио подписаны на эти страницы, они видят, что я в хорошей форме, и зовут меня (или не зовут) в поездку. Те, кто со мной уже работал, могут понять даже за две минуты видео», - признается балерина.

Она указывает, что артисты балета – люди самокритичные, и ей чаще всего не нравится то, что она выставляет в соцсети.

«Я бы здесь сделала лучше, а здесь переделала, здесь рука высоковата, здесь можно было сделать чище, здесь пятку не завела. Но нужно же что-то выставлять, и ты из худшего выбираешь лучшее с надеждой, что людям понравится», - заключает танцовщица.

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