Об этом она рассказала в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Нет такого спектакля, который бы я не любила. В процессе работы над ними ты вкладываешь душу. «Жизель» дает возможность раскрыться балерине. Здесь важна не только техника, огромную роль имеет эмоциональная составляющая, возможность показать себя как актера. Это счастье – рассказать на сцене свою историю публике, а не просто показать пируэты и фуэте», - говорит она.

Балерина может отследить, скорее, только техническую составляющую балета, а публика сможет оценить эмоциональную составляющую, говорит Ольга Голица. Однако техническая составляющая является фундаментальной.

«К ведущей балерине не должно быть в принципе вопросов по технике. Она именуется прима-балериной, потому что она безупречно работает ногами. Ноги должны работать априори безупречно. Но если балерина выйдет на спектакль и сыграет его технически, это будет спектакль ни о чем. А спектакль «Жизель» - это о любви, об эмоциях», - отмечает артистка.

Без эмоций и чувств балерина со своей техникой будет как пустое место. Так же плохо, если она будет очень эмоциональна. Должен быть баланс. Но зачастую станцевать «Жизель» так, чтобы остаться полностью довольной своей работой, невозможно, отмечает она.

«Думаешь: что же я от него так уходила? Нужно было нежнее отворачиваться! Или могла бы в арабеске чуть дольше постоять, или зависнуть. А здесь немножко пяткой стукнула, нужно было мягче», - делится танцовщица.

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