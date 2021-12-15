Об этом он рассказал в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В год Тигра происходят самые масштабные войны и кризисные ситуации, но это в худшем случае. В новом году у Тельцов будет, с одной стороны, делать Уран что-то неожиданное, и у них могут происходить несчастные случаи. Еще и квадрат из Водолея будет проходить по Тельцам. Поэтому у Тельцов очень сложный будет год, особенно в плане начальства и властей», - рассказал Влад Росс.

Астролог сказал, что Юпитер, планета счастья, уйдет из Водолея, а Сатурн, планета трудностей и препятствий, останется. Поэтому Водолеев ждет очень трудный и кропотливый год, сообщил он, нужно будет много работать и в семейных приятностях будет не очень везти. Могут быть какие-то сложные ситуации в дороге, подчеркнул он, задержки и препятствия с документами.

«Не все хорошо будет идти в недвижимости, потому что в четвертом знаке от Водолея будет в Тельце находиться Уран, и это сложные ситуации с ремонтами. Также у Близнецов будет довольно сложный год. У них кризисная ситуация может быть связана вначале и в конце года как бы устоять у власти. И эта кризисная ситуация будет происходить у Близнецов до мая, пока Юпитер не перейдет в знак Овен. Поэтому у них будут сложные ситуации с властями, начальством, трудные и кризисные периоды в карьере», - резюмировал Влад Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.