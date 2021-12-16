Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Любовь – это чувство, когда у тебя нет желания обладать человекам. Нет желания смотреть на часы, и если он пришел на 5 минут с работы позже, проверять его телефон. Очень многие пары сейчас идеализируют себе партнера и первая стадия отношения – это идеализация. Идеализацию формирует мозг, а нужно прислушиваться как ты себя чувствуешь рядом с этим человеком», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что ключевое и базовое состояние – это спокойствие. Поэтому если вам спокойно рядом с человеком и есть доверие, подчеркнула она, тогда все хорошо. Зрелый человек, считает она, никогда не будет вам устраивать никакие эмоциональные качели. Но влюбленной женщине говорить что-то бесполезно, сообщила она, особенно которая залипла в мужчину, и это проявляется в созависимых отношениях, где ключевое это гормоны.

«Но есть и другая стадия, когда это все заканчивается и включается такой холодный душ со стороны мужчины в адрес женщины. И она начинает думать, что он был изначально не такой, а что же это с ним произошло. То есть женщина уже обесценила себя тем, что она возвела его на пьедестал, а потом его оттуда сбросила, но продолжает быть в этих токсичных отношениях. Женщина продолжает сливать энергию, ждать, что он изменится и это ключевая ошибка», - резюмировала Нонна Мусалян.

Как сообщала Politeka, Мусалян заявила, что в 2022 году родовая система готова расширяться и принять нового человека.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, что все наше пространство состоит из цифр.