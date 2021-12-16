Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Если женщина в декабре на введение 4 числа прачем била белье, то она могла вызвать бурю. То есть если ты делаешь обычную домашнюю работу в определенный день, то ты управляешь миром. В процессе приготовления еды женщина словно гармонизируется. Поэтому, когда ты что-то делаешь по дому, можно чудным образом получить волшебный результат», - рассказала Лада Лузина.

Писательница сказала, что мы сейчас живем не по природе и не по колесу года, а подчиняемся ритму города. В то время как наши предки жили по дыханию природы, сообщила она, поэтому все волшебство строиться на том, чтобы был один энергетический поток. То есть то, что делает природа, то должен делать и человек, подчеркнула она, потому что он с ней связан. А если связки с природой разорваны, считает она, то человек остается наедине с собой.

«Когда приходит весна и все цветет, во всех календарях мира есть майские праздники, потому что по природе человеку хочется в этот момент все бросить и выйти на природу. И если человек эту энергию отпускает, то соответственно он может чего-то достичь. А если наоборот человек себя все время заставляет не смотреть на Солнце и все время работать, то у него все перестанет получаться. Нужно стараться жить по дыханию природы», - резюмировала Лада Лузина.

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