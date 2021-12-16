Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

Как объясняет гостья программы, к зрелому человеку уже в принципе не тянутся партнеры, занимающие позицию родителей. Следовательно, констатирует она, базисом здоровых отношений является психологическая, духовная и эмоциональная зрелость личности. «Мы проходим сотни тысяч воплощений и в этой текучей жизни мы встречаем с душами, с которыми у нас когда-то была связь. Люди состоят из души и личности, поэтому очень важно прорабатывать психологические моменты», – рассуждает нумеролог.

По словам Нонны Мусалян, женщина должна несколько раз прожить один и тот же опыт прежде, чем осознать собственную ценность. Когда женщина перестает занимать позицию жертвы, отмечает неопсихолог, то уже не будет усыновлять своего партнера. Она подчеркивает, что быть мамой в отношениях – неправильно.

Кроме того, отмечает нумеролог, усыновленный мужчина, который не делает ничего, кроме как лежит на диване, только кажется взрослым, на самом деле внутренне он все еще инфантильный ребенок. «И такому мужчине постоянно нужно давать божественный пендель, чтобы он начал что-то делать, но это очень гиблое дело», – говорит Нонна Мусалян.

Она добавляет, что женщины часто попадают в такую ​​ситуацию и проявляют свою жертвенность, сливают энергию и обесценивают себя. «Тиран тоже приходит, естественно, на состояние жертвы», - подчеркивает неопсихолог. По ее словам, все это затрагивает тему идеализации отношений, которая часто выливается в созависимость и не имеет ничего общего с любовью.

Как сообщала Politeka, Мусалян заявила, что в 2022 году родовая система готова расширяться и принять нового человека.

Также Politeka писала о том, что Мусалян объяснила, как следует рассчитывать график нашей жизни.