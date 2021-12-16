Практикующий психолог Ольга Иович рассказала, как можно научиться фильтровать информацию, которая должна на тебя влиять и как не допускать чрезмерной тревоги от негативной информации.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Если я не могу повлиять на негативную информацию, то смысл уже беспокоиться. Если я могу повлиять, то тогда надо предпринять какие-то действия. Как по новостям объявляли, что в случае сирены мы должны собрать документы и чемодан и бежать в убежище, если человек может, пусть приготовит это и живет себе спокойно дальше. Новости - это как эмоциональная жвачка, которую мы все время жуем и от этого эффект усиливается. Вы предприняли какие-то меры, повлиять больше ни на что не можете и отпускайте ситуацию, дальше как будет, так и будет», - подчеркнула Ольга Иович.

Психолог сказала, что если проблему страха можно решить, предприняв какие-то действия, то проблема тревоги - это когда ты все время об этом думаешь и уже сидишь на чемоданах, а у тебя тревога только нарастает и ты больше ни о чем другом думать не можешь.

«Очень важно уметь переключаться, даже может помочь просмотр какого-то фильма или книгу почитать. Это как смена фокуса внимания и мозг чуть-чуть отдыхает от этих тревожных новостей. А если он все время в таком темпе работает, то я не знаю, как люди с этим живут. И если у вас, условно, во всех сферах жизни везде тревога, то дальше начинаются панические атаки. А паническая атака - это конкретный страх смерти, когда учащается сердцебиение, поднимается температура и начинается тремор», - резюмировала Ольга Иович.

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