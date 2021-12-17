Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала, какие камни предназначены для мужчин, а какие больше подходят женщинам.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Есть камни мужские и женские, все зависит от энергии камня. Мужскими считаются камни не прозрачные, ярких насыщенных цветов. Например, классический мужской камень карнеол еще называют красный сердолик. И даже в мусульманских храмах считается, что такой камень был у мусульманского Бога. Поэтому мусульманский мужчина обязан иметь перстень с красным сердоликом», - рассказала Анастасия Казачок.

Литотерапевт сказала, что женские камни бывают разные, в зависимости от той темы, которую она хочет привлечь в свою жизнь. Традиционно женских камней очень много, сообщила она, это жемчуг и лунный камень, но на первое место можно поставить изумруд. Камень изумруд позволяет женщине чувствовать себя более комфортно, считает она, и защищенно.

«Изумруд позволяет женщине зарабатывать творчеством, получать те деньги, которые предназначены ей для приятных удовольствий. Этот камень дарит женщине любовь и роскошь. Изумруд всегда клали к ребенку в колыбельку, чтобы он рос красивым и здоровым. И также, чтобы девочка росла со счастливой женской судьбой. Поэтому нет ни одного противопоказания для женщины, чтобы она не носила изумруд», — резюмировала Анастасия Казачок.

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