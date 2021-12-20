Астролог Анна Вергелес рассказала, когда в 2022 году произойдет первое солнечное затмение, что надо делать и как это повлияет на жизненные циклы людей.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«В 2022 году первое солнечное затмение произойдет с 30 апреля на 1 мая. Это затмение будет происходить в знаке Тельца в десятом градусе. Поэтому, дорогие Тельцы, если у вас день рождения совпадет с точкой затмения, плюс-минус несколько дней, это говорит о том, что у вас год будет очень важным и значимым. Будут важные изменения в карьере, работе и вашей социальной реализации. У женщин могут родиться дети, может быть замужество. Если у вас день рождение совпадает с затмением в любом году, знайте, что этот год будет очень значимым», - подчеркнула Анна Вергелес.

Астролог сказала, что затмение в Тельце – очень ресурсное, чтобы работать с финансовыми целями, это такой важный момент, когда можно себе поставить материальные цели. Телец –знак финансового благополучия, знак материализации, подчеркнула она, поэтому в первые лунные сутки, это несколько часов после затмения в дату с 30 апреля на 1 мая в ночь, можно поработать с финансовыми целями. Это будет очень эффективно, акцентировала она, просто нужно продумать заранее, какую сумму вы хотите в жизни и куда вы хотите вложить этот ресурс.

«Желательно, конечно, не распыляться, а выбрать себе что-то одно и записать себе эту цель. Запишите ее кратко и лаконично и попробуйте начать реализовывать то, что вы хотите. Если мы работаем с мечтами и целями в дни солнечных затмений, мы получаем дополнительный энергетический ресурс, но нужно помнить о том, что эти цели уже отменить нельзя. Потому что солнечное затмение это такой кармический момент, и если вы передумали или захотели чего-то другого, эта цель все равно будет реализовываться, вне зависимости от наших желаний. Поэтому будьте осторожны и ставьте себе реалистичные задачи», - резюмировала Анна Вергелес.

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