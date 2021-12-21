Астролог Влад Росс рассказал, как нужно входить в 2022 год, чтобы Тигр одарил вас именно позитивными изменениями.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с Владом Россом.

«Новый год Тигра нужно встречать в синих, голубых возможно даже черных тонах. Все эти цвета очень благоприятны на Новый Год. Лучше всего его встречать за границей, потому что Луна будет находиться в заграничном зодиакальном знаке Стрельца. А еще это будет лунный день парусника с 31 декабря на 1 января. Поэтому хорошо Новый Год проводить где-то на больших лайнерах, под парусами или на море», - рассказал Влад Росс.

Астролог сказал, что удачу принесет год только тем, кто будет за границей, благоприятно встречать на реке или возле моря. Самое главное, считает он, чтобы стол в Новый Год ломился и было как можно больше мяса. Потому что это не веганский год и нужно на столе иметь много яств, продуктов из-за рубежа, сообщил он, и конечно, шампанское, амаретто – это лучшие спиртные напитки.

«Венера связана с пластическими операциями, поэтому пластические операции с 19 декабря делать категорически нельзя до 1 февраля 2023 года. Все остальные операции можно делать, главное смотреть, с каким органом это связано. Если, например, вам нужно вырезать аденоиды или что-то с носоглоткой, то это нужно делать при Луне в Скорпионе. Если вам нужно сделать операцию по женской части, то смотрите, чтобы Луна была в Тельце», - резюмировал Влад Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс отметил, что настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдет в знак Тельца.

Также Politeka сообщала, что астролог заявил о росте экономики, что может и до 10% дойти.