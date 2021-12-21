Об этом она рассказала в программе Karabas. Live с Вячеславом Матюхиным.

«Он меня поздравил на день рождения, было очень приятно. Причем самый первый. Костя какой-то мистический человек, я не представляю, зачем он это делает? Он одиозный персонаж, и я не считаю все его действия на проекте «Фабрика звезд» идеальными. Костя мог что-то пообещать, а потом этого не сделать, и это ранило людей. Но он очень интересный человек и, наверное, может себе это позволить. Когда он «митець», все хорошее, что он сделал, перевешивает остальные вещи эмоциональные. Он пишет грандиозные тексты. Как он успевает быть внимательным?», - говорит она.

Артистка ведет в своем Instagram цикл интервью с интересными личностями. Ведущий поинтересовался: возможно, одним из героев следующих интервью станет композитор и продюсер Константин Меладзе? Ведь две его песни Татьяна Воржева исполняла во время участия в «Фабрике звезд», и они звучат в ее репертуаре до сих пор.

«Все-таки я думаю, он магический человек. У него не будет времени заниматься съемками каких-то интервью, потому что он – человек музыки. Он служит музыке, песням, артистам. Хотя все может быть! Но Костя не живет прошлым, уж точно. Я тоже не сторонник идеи жить прошлым. Но я за новые прочтения. Например, состоялся флешмоб «Новое прочтение песни Тату», там Надя Дорофеева исполнила очень красиво одну из песен. Это интересно. Это не про прошлое, а что-то такое новое», - заключает Татьяна Воржева.

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