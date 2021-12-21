Популярная украинская исполнительница Татьяна Воржева рассказала, какую роль в становлении ее личности сыграло участие в шоу «Фабрика звезд». Также она рассказала, как сложилась судьба ее коллег по шоу.

Об этом она рассказала в программе Karabas. Live с Вячеславом Матюхиным.

«Была очень крутая «Фабрика». Спасибо Константину Меладзе, думаю, успех был именно из-за его песен, они разрывали чарты. У меня есть две песни с тех пор. Кстати, я планирую сделать крутые римейки на них – это сейчас такой тренд. У меня есть свои песни, зачем мне там выбирать какие-то хиты, если они тоже были очень крутые, хитовые, занимали первые места на радиостанциях? Это песни «Королева дискотек» и «Пойми», – говорит она.

Многие из участников тогдашней «Фабрики звезд», несмотря на яркий дебют, не стали артистами в дальнейшем.

«Многие решили, что им это не нужно. Я вообще считаю, что нет такой оценки со стороны: кто смог, кто не смог. Я считаю, что если кто-то смог – он реального этого хотел. Если кто-то не смог – он этого просто не хотел», - отмечает певица.

Она признается: «Как ни странно, но я до сих пор поддерживаю отношения с участниками «Фабрики». Я поддерживаю с Алиной Островской такой теплый конект. Она, кстати, сейчас беременна. Есть теплый контакт с Матиасом, он сейчас в Америке. С Шуринсом у нас тоже есть особый конекшен, надеюсь, в следующем году я уже представлю этот материал. Стас очень талантливый композитор, об этом еще Костя говорил, что даже он так не может, а Шуринс очень крут. Эрика недавно родила, и я очень радовалась этому. Да, мы живем в едином пространстве. Когда мы пересекаемся, здороваемся и можем поболтать», - завершает Татьяна Воржева.

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