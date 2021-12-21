Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Женщине нужно обязательно быть открытой к новым чувствам, отношениям и не ставить на себе блоки, что у меня не получиться. Потому что страха не должно быть, а должна быть уверенность и вера в себя. К сожалению, очень часто женщины обращаются с тяжелым грузом на душе, с обидой и предательством мужчин», - рассказала Анна У.

Медиум сказала, что мужья – это вторая половинка, часть сердца, души и когда эта вторая половина предает – это очень больно. Чтобы женщина не закрылась, считает она, нужно делать чистки и облегчать этот груз. Его нужно выводить на воск и не останавливаться, сообщила она, не терять себя во времени. Потому что женщины часто впадают в депрессию, подчеркнула она, и не могут справиться с предательством.

«Это может быть связано с порчей или негативом, который сделала соперница и зачастую так оно и есть. Также может быть не произвольно сделанная порча либо же блоки с самой собой. То есть мы начинаем блокировать себя и винить в том, что случилось. Женщины категорически не должны брать на себя вину предательства мужчины. Потому что мужчина как защитник должен быть рядом, тылом, особенно когда в семье есть дети», - резюмировала Анна У.

Как сообщала Politeka, Писательница Лада Лузина рассказывала, что нужно стараться жить по дыханию природы.

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