Популярная украинская исполнительница Татьяна Воржева призналась, что мечтает спеть дуэтом с кем-то из украинских исполнителей: «сделать хит с мальчиком, честно, с Хлывнюком».

Об этом она рассказала в программе Karabas. Live с Вячеславом Матюхиным.

Одним из кандидатов на эту роль она назвала вокалиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.

«У меня есть одна песня, она называется «Гола». Расширенное название «Гола правда»: о том, что нужно быть честным с собой, с аудиторией. И там есть социалочка, репчик. Я бы хотела сделать хит со стильным украинским артистом, немножко брутальным. Посмотрим, кто в итоге станет этим человеком», - рассуждает она.

Одновременно певица считает своей миссией знакомить с образцами украинской культуры своих юных почитателей.

«Хочется младшим поколениям показывать наших великих людей. Это такая часть моей культурной миссии. Есть люди, которых я уважаю как личностей, которые что-то в музыке или в творчестве сделали серьезное. Например, Лина Костенко. Это крутейшая женщина в украинской культуре. Я сделала трек на ее текст. Получилось очень стильно, модно», - отмечает артистка.

Татьяна Воржева не исключает, что вскоре в украинском шоу-бизнесе может появиться новый проект, в котором выступят участники «Фабрики звезд».

«Насчет организации «встречи выпускников» - это идея очень крутая, но я считаю, это вопрос к продюсерам. Это может стать «офигенное» шоу. Если бы я продюсировала, понимая свои интересы – это вполне может быть. Но мы артисты, у нас свои дела есть. Я вообще «за» интересные новые прочтения», - говорит певица, которая сама когда-то дебютировала в «Фабрике звезд».

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