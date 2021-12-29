Астролог Альбина Пономаренко рассказала, когда будет период ретроградного Меркурия, стоит ли его бояться и когда можно начинать действовать.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Новогодние праздники предполагают какой-то отдых и развлечения, а на ретроградных планетах мы не рекомендуем что-то важное начинать, поэтому это как раз то время, чтобы помедитировать. Я не рекомендую в период ретроградного Марса покупать крупную бытовую технику. Все, что связано с нагревом, колющие и режущие инструменты лучше купить до ретроградного Марса», - рассказала Альбина Пономаренко.

Астролог сказала, что период ретроградного Марса – это хорошее время для ремонта, реорганизации и реструктуризации фирмы. Также с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, сообщила она, ожидается период ретроградного Меркурия. И в новый 2023 год мы войдем еще на ретроградном Меркурии, подчеркнула она, потому что с 29 декабря снова начинается этот период.

«Бояться ретроградного Меркурия не нужно, потому что Меркурий – планета интеллектуальная. Поэтому в период ретроградного Меркурия не нужно начинать бизнес, а лучше уйти вглубь себя. Хорошо использовать этот период для планирования, потому что из глубины могут пониматься темы, о которых вы забыли. И самое время собирать и накапливать информацию по тем вопросам, которые вас волнуют. Также хорошо строить планы на ретроградный Меркурий, особенно в периоды новолуния», - резюмировала Альбина Пономаренко.

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