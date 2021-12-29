Год назад один из зарубежных таблоидов сообщил, что у принцев появились новые подозрения относительно смерти матери.

Это мрачная правда или теория заговора?

Принц Чарльз блокирует новое расследование смерти принцессы Дианы? Год назад The ​​Globe опубликовал информацию о том, что принц Гарри и принц Уильям тайно организовали вторичную эксгумацию тела своей матери.

Согласно отчету, у Гарри и Уильяма возникло подозрение, что смерть их матери «могла быть убийством, совершенным теми же людьми, которые вынудили Меган Маркл бежать из Великобритании», пишет издание Zycie.news

В то же время есть предположение, что принц Чарльз не хочет, чтобы его сыновья слишком глубоко копались в смерти своей матери. По словам информатора, Чарльз угрожает своим сыновьям прекращением выплат суммой 360 тысяч доларов ежегодно, "если они не прекратят новое расследование".

Иностранные СМИ предполагают, что ходили слухи о том, что «старая дворцовая гвардия хотела, чтобы Диана была ликвидирована, потому что она была более популярна, чем любой другой член королевской семьи».

Принц Уильям и принц Гарри планируют продолжить расследование?

По данным зарубежных СМИ, по официальной информации, тело принцессы Дианы никогда не эксгумировалось, а последнее место упокоения матери Уильяма и Гарри никогда не раскапывалось.

Согласно источнику, закон Великобритании запрещает частные эксгумации, поскольку они не основаны на решениях правоохранительных органов. Однако получить такое разрешение возможно