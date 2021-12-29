Регрессолог, энерготерапевт Таисия Мельник рассказала, можно ли с помощью сеансов регрессии выявить связь людей в прошлой жизни.

Об этом она рассказала в новом блоге на Youtube с Ноной Мусалян.

«Сейчас люди начали заниматься своим духовным развитием – это развитие души, сообщение человека, личности и души. При духовном развитии люди уже способны путешествовать по прошлым жизням. Например, в Тантре есть практика, где можно почувствовать контакт с партнером и через энергетические центры происходит сильная стимуляция памяти и опыта прошлого. Из-за этого сексуальные партнеры еще долгие годы могут чувствовать связь, даже если они расстались», - рассказала Таисия Мельник.

Регрессолог сказала, что происходит это именно в системе чакр – это нижние центры, первая или вторая чакра. Когда мужчина и женщина встречаются, чувствуется очень мощное притяжение, сообщила она, и оно часто путается с близостью, душевностью и любовью. Партнеры могут находиться в браке 20 лет, подчеркнула она, путая этот момент, а потом кармическая обработка заканчивается и падает пелена с глаз.

«Бывает часто, что человека бесят его родители, и это очень большая травма. И эта ошибка воплощения очень сильно накапливается и потом переноситься на детей. Поэтому нужно убирать это искажение в родовой системе и выстроить верную цепочку отношений. Если человек не практик и у него не раскрыт канал ясновидения и сознания, то он сам не исправит эту проблему. И человек будет страдать, пока не найдет своего специалиста и не пройдет разного рода практики», - резюмировала Таисия Мельник.

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