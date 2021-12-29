Мастер спорта по яхтингу Игорь Ялтук уже шесть лет занимается воспитанием детей из проблемных семей, обучая их ходить под парусом.

Как пишет Politeka.net, о своей особенной школе он рассказал в интервью журналистам «Новини. LIVE». Около 50 лет яхтинговый спорт является его призванием. Как рассказал Ялтук, несколько лет назад он с товарищем решил открыть школу, чтобы поделиться своим мастерством с детьми. Особенность школы в том, что в ней с самого начала занимались дети из социально неблагополучных семей. Позже в школу стали брать всех.

«Детей нужно адаптировать к нормальной жизни, поэтому нужны дети из полных и успешных семей. Потому что наша детвора должна на кого-то ровняться, брать пример», - объясняет Игорь Ялтук.

В яхтшколе действуют строгая дисциплина и принципы. У каждого из детей есть своя зона ответственности, ко всем одинаковое отношение, независимо от статуса. Зимой дети продолжают заниматься спортом, чтобы поддерживать физическую форму – ходят в бассейн и на тренировки.

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