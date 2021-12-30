Часто родители дают своим детям прозвища, чтобы они могли нежно с ними поговорить. Дети также иногда придумывают для своих родителей прозвища.

Нет сомнений в том, что семейные традиции, культивируемые многими поколениями, со временем естественным образом переходят от отца к сыну, от матери к дочери, от бабушек и дедушек к внукам. В атмосфере семейного уважения, любви и защищенности у старшего поколения есть реальный шанс передать самые важные жизненные ценности младшему.

В больших семьях также очень важно, чтобы их семейные традиции продолжались. Это касается как семейных торжеств, памяти о семейном имуществе, так и индивидуального подхода родителей к детям.

Описание рождественской открытки - идеальное обобщение эффектов появления детей.

В королевской семье, где Букингемский дворец является домом для нескольких поколений, также существует множество семейных традиций, не связанных с королевским протоколом. Оказывается, королевская семейная традиция принцев и их семей в отношении публикации ежегодных рождественских открыток с изображением семей вызвала большой интерес, радость и позитивные послания, информирует zycie.news.

В 2021 году первыми издали свою новогоднюю открытку Уильям и Кейт. Однако после всестороннего анализа изменений, произошедших с начала брака Уильяма с Кейт в их отношении друг к другу, пора проанализировать рождественскую открытку Гарри и Меган.

На фото изображена расслабленная, веселая семья, одетая совершенно по-простому, что, на первый взгляд, не говорит о ее связях с королевской семьей.





Они одеты просто. Джинсы и дети без обуви и носков, дырка на коленке Гарри и неподдельная радость на лицах. Тем временем пресса всего мира прикована к описанию открытки этого года. Именно там мы можем прочесть, как развивалась их семья с каждым новым ребенком.

- В этом, 2021 году, мы приветствовали нашу дочь Лилибет в мире. Арчи сделал нас «мамой» и «папой», а Лили сделала нас семьей.

Прекрасное послание Меган и Гарри должно вдохновить многие семьи на празднование и восприятие роли родителя, ребенка, дедушки, брата или сестры.