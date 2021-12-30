Таинственный медиум и таролог Анна У. рассказала, как правильно украшать елку и что нужно дарить в год Тигра.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Новый год нужно встречать в бело-голубом или серебристом цвете. Также можно встречать в синих, оранжевых оттенках и обязательно должны быть тигры. Также вы можете разбросать в доме конфетки на удачу и монетки на достаток. В доме можно ставить любую елку или сосну главное, чтобы это было с хорошим настроением и позитивом», - рассказала Анна У.

Медиум сказала, что на елке должны преобладать синие и белые цвета, а также допустимы оранжевые и красные, а черный цвет нежелательный. На Новый год можно дарить разнообразные подарки, подчеркнула она, нужно дарить именно то, что вы хотите. Загадывать желание нужно под бой курантов и обязательно верить, сообщила она, что они исполняться.

«В новогоднюю ночь можно делать различные обряды, особенно на достаток. Также обряды делаются на улучшения здоровья и усиления ауры. В новогоднюю ночь нужно выглядеть красиво и не полениться накраситься, нарядиться и приготовить пышный стол. Должно быть праздничное настроение, потому что как вы встретите Новый год, так его и проведете», - резюмировала Анна У.

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