Нумеролог Александра Мамалыга рассказала, что нужно делать, если елка искусственная, и чем можно украсить новогодний стол.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

«Если елка искусственная, то нужно взять землю или песок, поставить рядом елку в горшочек з землей и полить ее серебряной водой. Таким образом включаются две стихии, стихия земли и чистейшей серебреной воды. Вы можете представить, что когда вы это делаете, то елка оживает и получить эту энергию. Очень важно не просто технически наряжать елку, а прочувствовать эти потоки и добавить свою энергию», - рассказала Александра Мамалыга.

Нумеролог сказала, что скатерть на новогодний стол по цветовой гамме нужно стелить кристально-белую. Потому что она несет в себе энергию Венеры, сообщила она, а Венера - это роскошь, благополучие и любовь. И когда люди накрывают стол, считает она, очень важно под саму скатерть положить самую крупную денежную купюру, которая у вас есть. Также есть определенный алгоритм, подчеркнула она, как нужно правильно накрывать стол.

«А именно новогодний стол нужно накрывать, начиная от хозяина дома, сначала ставят тарелки по часовой стрелке. Дальше мы ставим бокалы, потом столовые приборы и таким образом мы начинаем закручивать энергетический поток, который начинается от хозяина. Очень важно поставить на стол свечи, и они могут быть абсолютно разного цвета. Потому что огонь сам по себе трансформационный и он очищает пространство. Также на новогодний стол нужно положить веточки сосны», - резюмировала Александра Мамалыга.

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