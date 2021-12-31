Об этом он рассказал в новом выпуске своей программы «Осенний прогноз».
«Очень хорошо впервые надевать кольцо прямо в новолуние 1 февраля - это самое лучшее время, чтобы притягивать к себе удачу. Кроме того, нас ожидает повторный Новый год прямо в январе. И сразу после Нового года у нас будет новолуние 2 января, и в 20:33 вы можете загадать сокровенное желание. Потому что именно в это время космос больше всего в новолуние проецирует ваши желания на целый год», - рассказал Влад Росс.
Астролог сказал, что ожидается очень позитивное новолуние, поскольку будет очень хороший тригональный аспект Урана. В это время могут происходить, считает он, большие и позитивные перемены. Также Меркурий входит в зодиакальный знак Водолея прямо 2 января, сообщил он, и будет там находится по 22 января. Поэтому весь период между 2 января и 26 января, подчеркнул он, очень благоприятный для дружеских встреч.
«Также на ретроградный Меркурий можно повторно сдавать сессию, все будет позитивно. Это время очень хорошее для изобретателей и самое главное дружить, находить дружбу, и организовывать встречи. Марс будет продолжать идти по знаку Стрельца целый месяц, поэтому будет нагнетаться международная обстановка. Стрелец - это международные отношения, а Марс планета войны и агрессии. Поэтому Путин и дальше будит пугать нашу страну, что он нападет», - резюмировал Влад Росс.
Как сообщала Politeka, астролог Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.
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