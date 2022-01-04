Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Если состояние быть удобной уже выучено, то надо работать с глубинными убеждениями. Глубинные убеждения – это как корни у дерева, которые нам закладывают с маленького возраста. Когда ребенок еще не умеет анализировать и ему говорят, что так нужно, то он это впитывает, в связи с отсутствием интеллекта. Когда ребеночек маленький, то первое, что ему мама может показывать, это свое поведение. Что надо жить для мужа, для детей, надо, чтобы холодильник был полным, а ребенок на это смотрит и впитывает», - подчеркнула Ольга Иович.

Психолог сказала, что таким образом глубинные убеждения укореняются и становятся реальными корнями. И когда человек начинает жить своей жизнью и пытается подстроиться под себя и идти в ногу со своими ценностями, сообщила она, но его что-то не пускает, а именно эти корни глубинных убеждений. Это такая схема, и чтобы поменять человека, уверена она, надо делать полностью перепрошивку сознания. И если какая-то девушка вышла замуж неудачно, она понимает, что для того, чтобы быть счастливой, ей надо развестись, подчеркнула она, но она просто боится это сделать.

«И в принципе консультации с психологом помогут справиться с этой ситуацией, не отражаясь на самооценке негативным ключом. Но если есть глубинные убеждения, то конкретно надо над этим работать. Потому что, если есть глубинные убеждения, то весь мир женщины будет состоять из тех моментов, под которые женщина вынуждена подстраиваться, потому что ее так научили еще в детстве. И сам человек снять эти глубинные убеждения не сможет, потому что они им управляют, и они ему были даны, когда он был еще маленький», - резюмировала Ольга Иович.

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