Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что такое обидчивость и ответственность, и почему все эти факторы связаны с психологически зрелой личностью.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube.

«Незрелый человек – это по сути эгоцентричный ребенок, который все якобы знает и он самый лучший. Незрелая личность не умеет принимать потенциал других людей. А зрелая личность, то есть взрослый человек, всегда осознает, что он занял свое место. Также такой человек знает, чего он хочет и следует своему пути, не сворачивая с него», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что незрелая личность хочет называться лучшим, постоянно выдумывает себе соперников, потому что внутри такая личность не проработана и слаба. Зрелый человек уверен в себе и спокоен внутри, сообщила она, он ни с кем не конкурирует и не пытается самоутвердиться. Зрелый человек спокойно принимает комплименты, считает она, так как внутри такой человек целостный.

«Когда мы подстраиваемся, то мы теряем огромное количество энергии. Человек имеет право на свое желания или на не желание, например, в данный момент с вами общаться. А обидчивость – это позиция капризного ребенка. Потому что на самом деле никто не должен соответствовать вашим ожиданиям. Каждый человек в праве озвучивать свое да или нет – это и есть личные границы. Также признак зрелой личности – это ответственность и умение самостоятельно принимать решения», - резюмировала Нонна Мусалян.

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