Нумеролог Нонна Мусалян рассмотрела вопрос о том, каким образом человек может избавиться от своих давних обид и страхов, которые отравляют ему жизнь, и дала некоторые советы по этому поводу.
Своё суждение она высказала в программе «Прогноз».
«Все обиды человека – это обиды на родителей, и они говорят о том, что он ещё ребёнок. Зрелый человек не обижается, у него сбалансированы начала инь и ян, он безусловно принимает отца и мать. Его любовь к ним так же безусловна, как безусловна их любовь к нему. Но если человек просто плывёт по течению, ему бывает нужна боль, чтобы проснуться. Однако не каждый человек способен справиться со своими обидами и страхами самостоятельно, бывает, что для этого нужен проводник. Есть гипнотерапевты, есть парапсихологи, и у каждого – свой уникальный метод. Но у них, как и у меня, на консультацию никогда не попадает случайный человек. Мы – проводники, и наша задача в первую очередь помочь человеку», - говорит Нонна Мусалян.
По её словам, закон таков, что учитель приходит только тогда, когда ученик готов к этому.
«Главное для человека – собственное намерение очистить своё подсознание, а учителя для этого он может встретить где угодно. Но такому учителю нужно доверять», - отмечает Нонна Мусалян.
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Как сообщает Politeka, ранее она указала на связь между обидчивостью человека и его психологической зрелостью.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Мусалян, в 2022 году могут особенно остро встать вопросы взаимоотношений поколений.