Экстрасенс и астролог Розалия Романова указала на те дни в период растущей Луны, которые могут быть опасными и в которые было бы разумно воздержаться от активных действий.

О таких днях она рассказала в своём новом блоге на YouTube.

«Начиная с четвёртого лунного дня, идёт череда достаточно благоприятных дней. Но она длится не очень долго. Символ девятых лунных суток – летучая мышь. Выглядит она достаточно зловеще, но на самом деле это символ очищения. В этот день нужно избавляться от всего лишнего и ненужного, освобождать пространство для прихода чего-то нового. Но для самих новых начинаний этот день неблагоприятен – хотя, казалось бы, Луна растёт. А на десятые сутки нужно провести ревизию своих планов, которые следовало строить в первые сутки. Впереди – почти целая неделя, когда можно будет начинать что-то новое, ведь место для него уже расчищено. А вот 13-е сутки – это кармический день. Он не обязательно плохой, но может быть опасным. В этот день можно снова наступить на старые грабли – но можно и наконец-то увидеть эти грабли, которые вы раньше не замечали», - отмечает Розалия Романова.

Это подходящий день для работы над ошибками и исправления ситуации, говорит астролог.

«Чего точно не нужно делать в тринадцатый лунный день, так это выяснять отношения. Это может привести к недопониманию, или даже к скандалу», - предупреждает Розалия Романова.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о тех картах Таро, которые определяют будущее президента Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Романова отметила окончание коридора затмений.